Peşmerge komutanı: Ağustos ayında ağır silahların elimize ulaşmasını bekliyoruz

ERBİL (K24)

Peşmerge 1’inci Destek Gücü Komutanı Tuğgeneral Sihad Barzani, Peşmerge’ye Ağustos ayında ağır silah konvoyunun ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Sihad Barzani, “Uluslararası Koalisyon’un yardımına ihtiyacımız var ve onlardan Peşmerge'ye daha fazla yardım etmelerini istiyoruz” dedi.

Başkan Mesud Barzani’nin talimatı ve Başbakan Mesrur Barzani’nin kararıyla 1’inci Destek Gücünün tüm silah ve askeri teçhizatıyla birlikte 80 Birliklerinden Peşmerge Bakanlığı'na devredildiğini kaydeden Barzani, bu sürecin iki yılı aşkın zamandır devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge güçlerine askeri yardım ulaştırmasıyla ilgili olarak Barzani, “Hafif silahlar aldık ama ağır silahlar henüz gelmedi. Bize bu yılın Ağustos ayında geleceği söylendi" dedi.

Sihad Barzani, “Alacağımız ağır silahların sayısı bilinmiyor ama önemli olan koalisyonun Peşmerge güçlerini desteklemeye devam etmesi” ifadelerini kullandı.