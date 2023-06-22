Ekonomi

TCMB faizi yüzde 15'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ilk toplantısından çıkan faiz kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15 seviyesine çıkarırken para politikasında kademeli geçiş sinyali verdi.

Kararda sıkılaşma gerekçesi olarak, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Karar metninde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi. Metinde parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliğinin artacağı belirtildi.

TCMB'nin karar metninde ihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi için de kademeli geçiş mesajı verildi. Konuyla ilgili olarak metinde "Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

 

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