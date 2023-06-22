Başbakan Mesrur Barzani’den Şengalli öğrencilerin ulaşım ödeneğine onay

ERBİL (K24)

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, her yıl Duhok’ta üniversiteye giriş sınava giren Şengalli lise son sınıf öğrencilerinin ulaşım masraflarının karşılanması için hazırlanan 82 milyon 50 bin dinarlık ödeneğin Başbakan Mesrur Barzani tarafından onaylandığı bildirildi.

Bu kararla 745 öğrencinin maddi yardımdan faydalanacağı kaydedildi.

Tüm sınavlara Duhok’ta giren öğrencilere 120 bin, bir veya iki sınava girenlere ise kişi başı 50 bin dinar verilecek.

Ödemelerin, önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi.