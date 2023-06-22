Ekonomi

Dolar 24,29 seviyesini gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına piyasalardan ilk tepki geldi.
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HABER MERKEZİ

TCMB’nin faiz kararın ardından döviz kurlarında yeni rekorlar gelirken, borsa yükseldi.

Dolar/TL yükselişe geçerek 24,29'ten seviyesine ulaştı. Kur, faiz kararından önce 23,50 lira seviyesindeydi.

Euro/TL ise faiz kararından sonra yüzde 3'ten fazla değerlenerek 26,70 seviyesine yükseldi.

Gram altın (spot) ise önceki kapanışının 10 lira üzerinde 1473 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ise yüzde 2'ye yakın yükselişle 5286 puandan alıcı buluyor.

TCMB, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti.

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