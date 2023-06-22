ERBİL - İki akademisyenin katiline iki kez idam cezası

ERBİL (K24)

Erbil Asliye Ceza Mahkemesi, Selahaddin Üniversitesi'nde geçtiğimiz yaz öldürülen iki öğretim üyesinin katili hakkında iki kez idam cezası verdi.

Erbil Asliye Ceza Mahkemesi, Selahaddin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Kawan İsmail ve Selahaddin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde profesör olan İdris Hemexan’ın katili E. M. K. hakkında 2 kez idam cezasına hükmetti.

K24’ün Yargı Konseyindeki resmi bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, sanık bugün iki kez idam cezasına çarptırıldı ve sanığın bir ay içinde temyiz hakkı bulunuyor.

Söz konusu öğretim üyeleri geçtiğimiz yıl haziran ayında katledilmiş, katil zanlısı olay günü yakalanmıştı.