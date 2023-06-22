Genel

ERBİL - İki akademisyenin katiline iki kez idam cezası

Erbil Asliye Ceza Mahkemesi, Selahaddin Üniversitesi'nde geçtiğimiz yaz öldürülen iki öğretim üyesinin katili hakkında iki kez idam cezası verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Selahaddin Üniversitesi Erbil idam

ERBİL (K24)

Erbil Asliye Ceza Mahkemesi, Selahaddin Üniversitesi'nde geçtiğimiz yaz öldürülen iki öğretim üyesinin katili hakkında iki kez idam cezası verdi.

Erbil Asliye Ceza Mahkemesi, Selahaddin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Kawan İsmail ve Selahaddin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde profesör olan İdris Hemexan’ın katili E. M. K. hakkında 2 kez idam cezasına hükmetti.

K24’ün Yargı Konseyindeki resmi bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, sanık bugün iki kez idam cezasına çarptırıldı ve sanığın bir ay içinde temyiz hakkı bulunuyor.

Söz konusu öğretim üyeleri geçtiğimiz yıl haziran ayında katledilmiş, katil zanlısı olay günü yakalanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv