Başbakan Mesrur Barzani, Erbil'de çimento fabrikasının temelini attı

ERBİL (K24)

Törende bir konuşma yapan Dabin Çimento Fabrikası proje uygulama müdürü Kameran Doski, “Bu proje, en stratejik projelerden biridir ve iki yıllık yapım sürecinin ardından yaklaşık bin kişiye istihdam imkanı sağlayacaktır. Yapım sürecinde ise 350 kişiye doğrudan, 500 kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağlayacaktır” dedi.

Fabrikanın günlük üretim kapasitesinin 6 bin 300 ton çimento olacağını kaydeden Doski, projede ayrıca 212 dönümlük arsa üzerine 52 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip bir santralin de olacağını belirtti.

Erbil’in 45 kilometre kuzeyinde inşasına başlanan fabrika, tamamlandığında, Kürdistan Bölgesi’nin en modern çimento fabrikası olacak.

43 hektarlık alan üzerine inşa edilecek olan fabrika tam kapasiteyle çalıştığında yıllık üretimi 2 milyon ton çimentoyu bulacak.

Fabrikanın hammaddesi olan kireçtaşı rezervine uzaklığı ise 1 kilometre ve alanda 150 milyon tonluk bir rezerv bulunuyor. Bu da fabrikanın 50 yıl çalışabileceğini gösteriyor.

Her biri 10 ton kapasiteli 4 silosu olacak olan fabrika, ağırlıklı olarak Portland çimentosu üretecek.