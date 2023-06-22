Rus paralı askerlerin lideri: Rusya bir gün uyanıp Kırım’ın da kaybedildiğini fark edecek

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın gerçekleri söylemediğini ve Ukrayna'ya kaybedilen toprakları açıklamadığını belirten Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, "Rus halkını yanlış yönlendiriyorlar. Büyük toprak parçaları düşmana teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın cephe hattında doğal bir sınır işlevi göre Dinyeper Nehri'ni geçmeye çalıştığını belirten Yevgeni Prigojin, "Bunlar tamamen herkesten saklanıyor. Rusya bir gün uyanıp, Kırım'ın da Ukrayna'ya kaybedildiğini fark edecek" diye konuştu.

Geçen haftalarda Kiev yönetimi ülkenin doğu ve güneyindeki bölgelere yönelik karşı taarruz harekatı başlatmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, harekatın başından itibaren birçok kez karşı taarruz başarısız olduğunu söylemişti.

ZELENSKIY: KARŞI SALDIRI ARZU EDİLENDEN YAVAŞ GİDİYOR

Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığı'na yönelik eleştirilerinin ardından karşı taarruzla ilgili bir diğer açıklama da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'den geldi.

Volodimir Zelenski, karşı taarruzun arzu edilenden daha yavaş ilerliyor olabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Ukrayna lideri, "Bazıları bunun bir Hollywood filmi olduğunu sanıyor ve hemen sonuç bekliyor. Ama bu bir film değil. Tehlikede olan insanların yaşamı. Birileri ne isterse istesin, savaş sahasında en iyi bildiğimiz şekilde ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NE TERÖR SALDIRISI PLANLIYOR"

Zelenskiy ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbaratı ve güvenlik servisinin raporlarını dile getirdi.

Rusların yeni saldırılar planladığını savunan Zelenskiy, "İstihbarat, Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'nde, radyasyon sızıntısını içeren bir terör saldırısı senaryosunu değerlendirdiğine dair bilgi aldı. Onlar bunun için her şeyi hazırladı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ellerindeki tüm bilgi ve delilleri ortaklarına ilettiklerini belirterek, "Avrupa, ABD, Çin, Brezilya, Hindistan, Arap dünyası, Afrika ülkeleri ve uluslararası örgütler herkes bunu bilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna yönetimi ikinci haftasını geride bırakan karşı taarruzda şu ana kadar sadece 8 köyün ele geçirilebildiğini açıklamıştı. Rusya'nın hava üstünlüğünün ve ağır mayınlı arazilerin ilerleyişin önünde engel olduğu belirtiliyor.

Rus birliklerinin Luhanks'ın doğusu ve Bahmut'un kuzeyinden saldırıları düzenledikleri ve Ukrayna ordusunun boşlukları doldurmak için güney cephesindeki bazı birlikleri bu bölgelere kaydırmak zorunda kaldıkları da Ukrayna'dan gelen haberler arasında. (Kaynak: Independent, Guardian, AFP, AA)