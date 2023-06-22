Kayıp denizaltı yolcularının oksijeni tükendi

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ABD Güvenlik yetkililerince yapılan hesaplamalara göre, "Titan yolcularının oksijenlerinin bugün yerel saatle öğlen bitebileceğinin öngörüldüğü" açıklamalara karşın ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Fransa'dan arama-kurtarma ekiplerinin denizaltıya ulaşma çabaları sürüyor.

Bilet fiyatının 250 bin dolar olduğu kayıp denizaltıda, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu biliniyor.

Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin iki buçuk saat öngörüldüğü Titan'ın, "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.

Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtildi.

Yetkililer, Titan'ın oksijeninin bugün Erbil saatiyle 14.00 civarında tükendiğini değerlendiriyor.

TİTANİK ATLANTİK’İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi, 710 kişiyi kurtarmıştı.