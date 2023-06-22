Başbakan: Dabin Çimento Fabrikası’nın Kürdistan’ın mamur olmasında etkili bir rolü olacak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de Dabin Çimento Fabrikası’nın temel atma törenine katıldı.

Başbakan törende yaptığı konuşmada Dabin Çimento Fabrikası’nın Kürdistan’ın mamur olmasında etkili bir rolü olacağını söyledi.

Projeden dolayı Dabin ve Power China şirketlerini kutlayan Başbakan, “Projenin belirlenmiş zamanda ve kaliteli bir şekilde tamamlanmasının yanı sıra, işçilerin güvenliği ve çevrenin korunmasını umut ediyorum” dedi.

Fabrikanın açılış sürecinde birçok insan için iş imkanı doğacağını belirten Başbakan, tüm projelerde ortaya çıkacak iş imkanlarının yüzde 75’inin Kürdistan Bölgesi vatandaşları için olması gerektiğini vurguladı.

“Kendi alanlarında gelişim sağlamaları için yatırımlar Kürt işçi ve mühendislerle yapılmalı” diyen Başbakan, “Fabrikanın açılış sürecinde çevrenin korunması, küresel ısınma ve gaz yayılımının sınırlandırılması gibi konuların göz önünde bulundurulmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Dokuzuncu hükümet kabinesinin sanayi ve tarıma verdiği önemin altını çizen Başbakan, bu fabrikada yerli ürünlerin kullanılacağını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Market ve alışveriş merkezlerinde satılan hemen hemen tüm ürünlerin ithal olduğunu belirten Başbakan, “Ancak birçoğu Kürdistan’da üretilebilir. Böylece hem sanayimiz gelişir hem işsizlik azalır hem de dışa bağımlılık sınırlandırılır. Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak, sanayinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Buradan hükümetin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına gerekli kolaylığı sağlamaları, varsa zorluk ve engeller bunları ortadan kaldırmaları talimatını veriyorum” şeklinde konuştu.

Erbil’in 45 kilometre kuzeyinde inşasına başlanan fabrika, tamamlandığında, Kürdistan Bölgesi’nin en modern çimento fabrikası olacak.

43 hektarlık alan üzerine inşa edilecek olan fabrika tam kapasiteyle çalıştığında yıllık üretimi 2 milyon ton çimentoyu bulacak.

Fabrikanın hammaddesi olan kireçtaşı rezervine uzaklığı ise 1 kilometre ve alanda 150 milyon tonluk bir rezerv bulunuyor. Bu da fabrikanın 50 yıl çalışabileceğini gösteriyor.

Her biri 10 ton kapasiteli 4 silosu olacak olan fabrika, ağırlıklı olarak Portland çimentosu üretecek.