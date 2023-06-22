AB Komisyonu Sözcüsü’nden K24’e: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çabalarını destekliyoruz

BRÜKSEL (K24)

K24’e konuşan AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin içi üretimi ve tarım sektörünü geliştirmeye yönelik çabalarını desteklediklerini söyledi.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle işbirliği ve koordinasyonu değerli buluyoruz” diyen Nabila Massrali, “Diplomatik heyetlerimiz ile insani yardım kuruluşlarının Erbil’deki varlığı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile uzun süreli koordinasyona bağlı olduğumuzun göstergesi” ifadelerini kullandı.

Sözcü Massrali, AB olarak çevre ve enerji kaynakları konularındaki tecrübelerini Kürdistan Bölgesi’yle paylaşmak istediklerini vurguladı.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerine de değinen AB Sözcüsü, “Avrupa Birliği, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm siyasi tarafların seçimlerin ertelenmesinin önüne geçmek için beraber çalışması gerektiğini vurguluyor” dedi.

Kürdistan Parlamentosu’nda 22 Mayıs‘ta yapılan oturumda Seçim Komisyonu’nun görevlendirilmesi kararı alınmıştı. Ancak şu ana kadar ilgili taraflar seçim konusunda bir uzlaşıya varmış değil.

Başbakan Mesrur Barzani, dün (21.06.2023) Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile görüşmesinin ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada “Halkın seçim ve oy verme hakkı vardır. BM Irak Özel Temsilcisi ile bu konuda hazırlıkları ve desteği ele aldık” ifadelerini kullanmıştı.