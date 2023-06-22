Okyanusta kaybolan denizaltının arandığı alanda enkaz bulundu

HABER MERKEZİ

Titanik enkazına yolculuğu sırasında kaybolan ve 5 kişinin bulunduğu denizaltıda oksijenin tükenmek üzere olduğu bildirilmişti.

Titan'dan Pazar sabahından bu yana haber alınamıyor.

Denizaltının sahibi olan şirketin başkanı Sean Leet, Titan'ın ortadan kaybolmasından bu yana ilk kez açıklama yaptı.

Leet, kayıp 5 kişinin sağ olarak bulunmasını umduklarını söyledi.

ABD Sahil Güvenliği, arama alanını iki katına çıkardı. Deniz tabanından yaklaşık dört kilometre aşağıya ulaşabilen bir robota sahip Fransız gemisi Atalante arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için sahada bulunuyor.

Atalante'den yönetilen Fransız araştırma enstitüsü Ifremer'ın deniz aracı Victor 6000 arama bölgesine ulaştı. Aracın ışık ve kameraları su üstündeki ekibin gerçek zamanlı olarak okyanus yüzeyini görmesini sağlayacak. Güney Fransa'daki üste sakin bir ortam hakim, Victor 6000 ekibinin son derece deneyimli olduğu belirtiliyor.

İngiliz Magellan şirketi de bugün bölgeye uzaktan kumandalı bir aracını gönderecek. Ancak aracın bölgeye ulaşması 48 saat alacak ve bu sürede denizaltındaki oksijen bitecek.

Sualtı hekimi Dr. Ken Ledez, denizaltındakilerin havasız kalmasının artık tek problem olmadığını, araçtaki oksijen ve karbondioksit seviyelerinin kontrolünde ana rol oynayan elektrik gücünün de tükenebileceğine dikkat çekiyor.

Ledez, karbondioksit seviyesinin artmasının yatıştırıcı etkisi olduğu ve anestetik gaz gibi uykuya sebep olacağını belirtiyor. Bedenin hareket edemeyecek kadar soğuması, yani hipotermi de diğer bir risk.

Derin deniz kaşifi Dr. David Gallo, Titan'dakilerin kurtarılmasının artık mucize olduğunu ancak yine de iyimserliğini koruduğunu belirtiyor.

ABD Sahil Güvenliği, Titanik batığının etrafında yaklaşık 36 bin kilometrekarelik bir arama bölgesi şablonu çıkardı. Ancak İngiliz araştırmacı Rob Larter, bu iki boyutlu şablonların çok da yardımcı olmadığını söylüyor. Larter, su üstündeki gemilerin su altını bulmasının imkansız olduğunu, bu nedenle derine ulaşabilecek uzaktan kumandalı araçların kullanıldığını belirtiyor.

Titan'da, uluslararası bilimsel keşifler düzenleyen Explorers Club üyesi Paul-Henry Nargeolet ve Hamish Harding de bulunuyor.

Dün gece kurumun müdürü Richard Garriott'tan sosyal medya üzerinden bir açıklama geldi.

Garriott, üyelerin Titan'daki arkadaşlarını kurtarmak için verdiği destek ve çalışmalar için teşekkür etti. "Dostlarımız, aileleri, Explorers Club ülküleri ve zorlu bölgelerde güvenli bilimsel keşifler yapma amacı için birlikte hareket etmeye devam ediyoruz" dedi.

Deniz biyoloğu ve okyanus bilimci David Mearns konuyla ilgili bir inceleme yapılması gerektiğini, Titan'ın güvenlik sertifikasına sahip olmamasının bir "endişe kaynağı" olduğunu söylüyor.