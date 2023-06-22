Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 'değişim' çağrılarının yapıldığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele1’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Bu kadar kirli bir seçim kampanyası bizim Cumhuriyet tarihinde olmamıştır” diyen Kılıçdaroğu, “Yani yalan, sahtekarlık üzerine bir kampanya hiç olmadı. Sahtekarlık yapan, montaj videolarına sığınan cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Ben bunları söyledim. Öncelikle Saray’ın ahlaki meşruiyeti sorgulanması gerekir dedim. Medya bunu tartışmadı. Niye tartışılmıyor? Bunun ahlaki zeminde tartışılması gerekmiyor mu? Yasal olarak YSK kararıyla kazanmış olabilirler mi? Ama bu kazanmanın arkasında ahlak, adalet yoktur. Devletin valisi, jandarmasını, komutanını yanına alacaksınız; köy köy Erdoğan’ın bildirisini dağıtır mı ya? Hangi gerekçeyle bu tartışılmıyor mu? Eğer gazeteciler, toplum bunu tartışmıyorsa ahlaksızlığa prim verilmiş olur. Verilen de odur” ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞİME EN AÇIK PARTİ CHP’DİR”

"Değişime en açık parti CHP’dir. Şimdi için değil tarih boyunca böyleydi” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bütün değişimin önünü açacağız ve dönüşümün de önünü açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi elbet değişecek. Tek kişiyle olmaz. Hukuki zeminde olur. Kurultay olur, adaylar çıkar. Kim eleştiriyorsa kimsenin sözünü kesmem çünkü eleştirinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ancak bu parti disiplini çerçevesinde olur. Biz sosyal demokrat partisiyiz, biz ötekileştirilenin partisiyiz, biz halkta hiçbir ayrım yapmayan bir partiyiz. Biz vatansever bir partiyiz.”

“İBB’Yİ AKP’YE TESLİM ETMEM, İMAMOĞLU GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR”

Değişime liderlik etmek istediğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’ya ilgili soruye Kılıçdaroğlu şu yanıt verdi:

“Herkes cumhurbaşkanı adayı olabilir. İmamoğlu da aday olabilir. Şirketler ayrıdır. Partiler ayrıdır. Ekrem Bey elbet de aday olabilir, başarılı bir isimdir. Son seçimler biz 22 ilçeyi aldı. O ilçeler ve İBB Meclisi alınır. Ama ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AKP’ye teslim etmem! Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir.”