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Tunus’ta 48 saatte 3 göçmen teknesi battı: 3 ölü, 12 kayıp

Tunus'un güney kıyılarında Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu.
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dünya Tunus tekne alabora

HABER MERKEZİ

Tunus'un güneyinde yer alan Sfaks kentindeki Birinci Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, yerel medya mensuplarına yaptığı açıklamada, son 48 saatte Sfaks kenti açıklarında göçmenleri taşıyan 3 teknenin battığını belirtti.

Batan teknelerden denize düşen 152 kişinin kurtarıldığını aktaran Mesmudi, 2'si bebek 3 kişinin cesedine ulaştıklarını, kayıp 12 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

NİSAN AYINDA 210 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tunus'ta nisan ayında artan düzensiz göç girişimlerinde tekneleri alabora olan toplam 210 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a gidiyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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