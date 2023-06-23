Politika

BM: Rus ordusu kara listeye alınmıştır

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da çocukları öldürdüğü ve birçok ağır ihlalde bulunduğu gerekçesiyle Rus ordusunu ve buna bağlı silahlı grupları "kara listeye" aldı.
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HABER MERKEZİ

BM’nin hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin “Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar” raporu ortaya çıktı.

Raporda, “Rusya silahlı kuvvetleri ve bununla bağlantılı silahlı gruplar, okullara ve hastanelere düzenledikleri saldırılar ve özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde, ağır toplarla bombardımanlar, roket sistemleri, füzeler ve hava saldırıları dahil olmak üzere etki alanı geniş patlayıcı silahların kullanılması yoluyla çocukları öldürdüğü için kara listeye alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

“477 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ”

Rus güçleri ve ilişki grupların 477 çocuğu öldürdüğü ve 909 çocuğu sakat bıraktığı kaydedilen raporda, öte yandan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 80 çocuğu öldürdüğü ve 175 çocuğun sakat kalmasına yol açtığı ifade edildi.

Rapora göre Rus ve Ukraynalı kuvvetler, 92 çocuğu “canlı kalkan ve rehin olarak ya da ev işleri ve istihbaratta” kullanırken, bölgede, faili meçhul hava saldırıları nedeniyle 261 çocuk öldü, 212 çocuk sakat kaldı.

Rus güçleri 91 çocuğu kaçırırken, 46 çocuk da Ukrayna’dan Rusya’ya götürüldü.

Ukrayna’da okullara yönelik 1163, hastanelere yönelik 647 saldırı kaydedildi.

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