Faiz artırımı sonrası dolar 25 lirayı, euro 27 lirayı aştı

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Dolar, tarihinde ilk defa 25 lirayı aşarken, gün içinde 25,48 TL’yi gördü. 27 lirayı aşan euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar saat 08.20 itibarıyla, 25,13; euro da 27,45 üzerinden işlem görüyor.

TCMB Para Politikası Kurulu dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmıştı.

TCMB'nin karar metninde ihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi için de kademeli geçiş mesajı verilmişti.