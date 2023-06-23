Yunan yetkililer: İnsan kaçakçılarının Meriç Nehri’nden ittirdiği 145 göçmeni kurtardık

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Kızıl Haç’ın Yunan biriminden de temsilcilerin olduğu operasyon sırasında kurtarılan 45’i kadın ve 30’u çocuk olan göçmenlerin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Yunan polisinin açıklamasına göre göçmenler Türkiye’den gelen insan kaçakçıları tarafından terk edildi.

Yunan sınır koruma federasyonundan bir yetkili olan Panayiotis Harelas, AFP’ye yaptığı açıklamada, “İnsan kaçakçılarının göçmenleri Yunan topraklarına ittirmesi ilk defa olmuyor” dedi.

Yunanistan daha önce de Türkiye’yi göçmenlerin Yunanistan’a geçmesine izin vermekle suçlamıştı.

Türkiye de Yunanistan’ı göçmenleri geri ittirme politikasından ötürü suçlayarak, “çok sayıda göçmenin Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kaldığı” iddialarını dile getirmişti.

En son olarak geçen hafta Yunanistan açıklarında alabora olan bir göçmen teknesinde en az 80 kişi hayatını kaybetti.

Teknedeki göçmenlerinin çoğunun Pakistanlı olduğu belirtilmiş, Pakistan ise en az 300 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yunan yetkililer, uzun bir süre boyunca yardıma ihtiyacı olduğu halde tekneye müdahale etmemekle suçlanmıştı.

Bu ayın başında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kaskarelis'in, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği, Kaskarelis ve Fidan arasında düzensiz göç konusunun ele alındığı dile getirildi.

Yunan basınında mülteci sorununun da konuşulduğu kaleme alındı. (Kaynak: BBC)