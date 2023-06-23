BM raporu : PKK Suriye’de 1200’den fazla çocuğu silah altına aldı

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BM’nin hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin “Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar” raporunda, PKK ve kendisine bağlı yapılanmaların 2022’de 1200’den fazla çocuğu silah altına aldığı belirtildi.

Suriye’de 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda, burada 1696 çocuğun PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için kullanıldığı ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum.” (Kaynak: AA)