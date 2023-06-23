Politika

BM raporu : PKK Suriye’de 1200’den fazla çocuğu silah altına aldı

Birleşmiş Milletler (BM), PKK ve kendisine bağlı yapılanmaların 2022'de Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldığını bildirdi.
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suriye BM raporu PKK çocuklar silah altına alma

HABER MERKEZİ

BM’nin hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin “Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar” raporunda, PKK ve kendisine bağlı yapılanmaların 2022’de 1200’den fazla çocuğu silah altına aldığı belirtildi.

Suriye’de 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda, burada 1696 çocuğun PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için kullanıldığı ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum.” (Kaynak: AA)

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