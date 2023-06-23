Politika

ABD'li senatörler: Ukrayna'ya yapılacak olası nükleer saldırı, NATO'ya yönelik saldırı sayılsın

ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Richard Blumenthal, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği olası nükleer saldırının NATO'ya yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesini öngören tasarı sundu.
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ABD ABDli senatörler Rusya Ukrayna nükleer saldırı NATO

HABER MEKREZİ

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Richard Blumenthal, düzenledikleri basın toplantısıyla ABD Senatosu'na sundukları tasarıyı anlattı.

Senato'yu Rusya veya Belarus'un Ukrayna'da olası taktik nükleer silah kullanımını NATO'ya yönelik saldırıya eşit tutma çağrısı yaptıklarını kaydeden Lindsey Graham, "Eğer Rusya veya Belarus, karşı saldırıyı durdurmak ya da Ukrayna halkının iradesini kırmak için Ukrayna'da bir nükleer düzeneği patlatırsa, bu saldırı, NATO yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmelidir" dedi.

“MOSKOVA’YA 5. MADDE VE NATO’YLA SAVAŞ MESAJI VERİLECEK”

Graham, tasarının kabulü halinde, nükleer silahla yapılacak bir saldırının NATO'nun Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye girmesi de dahil NATO'yla savaşa yol açacağı mesajının Moskova'ya verileceğini belirtti.

Twitter hesabından da bir açıklama yapan Graham, tasarıda, Rus taktik nükleer silahının Belarus topraklarına konuşlandırılmasının Ukrayna ve NATO ülkeleri için tehdit oluşturduğunun kabul edilmesini de önerdiklerini ifade etti.

Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre NATO üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecek.

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