Son 5 ayda 500 bin turist Erbil’i ziyaret etti

HABER MERKEZİ

K24’e konuşan Erbil Turizm Genel Müdürü Diler Muhammed, yaz sezonu için turist ağırlama hazırlıklarının çok iyi seviyede olduğunu söyledi.

Güvenliğin turizmin hareketlenmesinin anahtarı olduğundan söz eden Diler Muhammed, “Bunun yanı sıra turistlere her türlü imkanın sağlanması sektörün gelişimi için önemlidir “şeklinde konuştu.

2023’ün ilk beş ayında 500 bin 937 turistin Erbil’i ziyaret ettiğini vurgulayan Muhammed, bu sayının daha iyi bir seviyeye çıkmasını beklediklerini kaydetti.