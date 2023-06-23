Raphael Guerreiro resmen Bayern Münih’te

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Bundesliga'da Borussia Dortmund'un önünde şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, bu takım ile sözleşmesi biten Raphael Guerreiro'yu renklerine bağladı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinde konuşan Guerreiro "Bayern Münih'ten teklif gelince karar vermek için fazla düşünmedim. Böyle büyük bir kulüpte oynamak benim için onurdur. Daha önce Thomas Tuchel ile Borussia Dortmund'da iyi işler yapmıştık. Burada kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund formasıyla geride kalan sezonda 36 maça çıkan Guerreiro, 6 gol atıp 14 de asist yaptı.