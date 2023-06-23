Ukrayna: Doğudaki Rus saldırılarını durdurduk, güneyde ilerliyoruz

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Rusya'ya karşı topraklarını geri kazanmak için karşı saldırıya geçen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Kupiansk ve Lyman kentlerine yönelik Rusya'nın saldırılarını durdurduklarını ve güneye doğru ilerlediklerini bildirdi.

Ukrayna televizyonunda konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, "Kupiansk ve Lyman istikametlerinde çok şiddetli çatışmalar yaşadık ama askerlerimiz düşmanı orada durdurdu" dedi.

Ukraynalı birliklerin güneydeki operasyonlarının kara mayınları nedeniyle yavaş ilerlemesine rağmen planlandığı üzere gittiğini belirten Maliar, "Her gün ilerliyoruz, her gün. Evet, kademeli olarak ilerliyoruz ama güçlerimiz bu sınırlarda bir yer ediniyor ve istikrarlı bir şekilde ilerliyorlar" diye konuştu.

“ANA SALDIRI HENÜZ BAŞLAMADI”

Öte yandan Maliar ana saldırının henüz başlamadığını ve yedekte tutulan güçlerin ilerleyen dönemlerde harekete geçirileceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 16 gün süreyle aktif mücadele ve önemli kayıplar veren Ukraynalı güçlerin yeniden toparlandığı bilgisini vermişti.

Yaklaşık iki hafta önce karşı saldırı aşamasına geçtiklerini duyurmasının ardından Ukraynalı birlikler, son yedi aydaki ilk önemli kazanımlarını elde ederek 8 köyü geri aldı.

Ancak Rusya hala ülkenin doğu ve güneyinde önemli oranda toprağı elinde tutmaya devam ediyor.

Rus güçleri Luhansk ve Donetsk'in tamamında kontrolü ele geçirme amacını taşımaya devam ediyor.