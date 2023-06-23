Diyarbakır Barosu Başkanı: 14 yaşındaki çocuğa yapılan işkencedir, davayı takip edeceğiz

DİYARBAKIR (K24)

Newroz günü 14 yaşındaki Y.D.’nin Diyarbakır’ın Lice ilçesinde polisler tarafından alıkonulduğu ve öldüresiye dövüldüğü bildirilmişti.

Basında yer alan haberlerde Y.D.’nin “Kürtlere küfretmeye ve İstiklal Marşı’nın zorla okumaya zorlandığı” belirtilmişti.

Diyarbakır Barosu ise Lice’de 14 yaşındaki Y.D. isimli çocuğu öldüresiye darp eden ve ağzını, ellerini ve kollarını bağlayarak bataklığa atan polisler hakkında suç duyurusu yapmıştı.

İşkenceyle ilgili tutuklanan 3 polis hakkında tahliye kararı verildi.

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polislerin itirazı üzerine işkence suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararını da kaldırdı.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, “Olay gerçekleştiğinde Diyarbakır Barosu ve ailenin avukatları olarak dosyayı bugüne kadar takip ettik. Hala da takip ediyoruz” dedi.

Davanın Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldığını anımsatan Eren, şunları ifade etti:

“Dava açıldıktan sonra itirazlarımızı yazılı olarak mahkemeye sunduk. Şunları söyledik: Bu suç, iddianamedeki gibi bir suç değil, ağır bir suçtur. Yani işkence suçudur. Bu yüzden Lice Mahkemesi değil, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi bu davaya bakmalıdır. Talebimizin ardından mahkeme karar verdi ve bu davaya bakmayacağını bildirdi. Mahkeme de bu davanın daha ağır olduğunu ve işkenceyi kapsadığını duyurdu. Bu yüzden de Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu dosyaya bakması gerekir.”

Tutuklu polislerin avukatlarının bu karara itiraz ettiğini ve yaşanan olayda “işkence olmadığını” savunduklarını kaydeden Eren, “Bunun ardından avukatların itirazları Diyarbakır’da kabul edildi. Mahkeme de ‘Bu dosyada işkence yok, hafif suç kapsamındandır’ ifadesini kullandı ve dosyayı yeniden Lice Mahkemesi’ne gönderdi. Sadece dosyayı Lice’ye göndermekle kalmadı, polisleri de serbest bıraktı” dedi.

İşkencenin sistematik ve ağır bir suç olduğunu söyleyen Nahit Eren, şöyle konuştu:

“5 polis, çocuğu arabaya bindiriyor, orada şiddet uyguluyorlar, ardından çocuğun ellerini bağlıyorlar, şehrin çıkışında bir yere atıyorlar. Tüm bunlar hem fiziki hem de psikolojik işkencedir. Bir mahkeme üyesi işlenen suçu göz önünde bulundurarak tahliyeye karşı çıkmıştı. Mahkeme üyelerinden 2’si tahliyeye onay verdi ancak biri karşı çıktı. Alınan oybirliği kararıyla polisler tahliye edildi.”

Eren, “Bundan böyle dava Lice’de görülecek ancak ‘işkence suçu’ olarak değil, ‘yaralama’ suçu ile devam edecek. Ancak biz bunu kabul etmeyeceğiz ve Türkiye yasaları ve uluslararası hukuka dayanarak polislerin eylemini işkence suçu işlediğini söylemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 21 Mart günü evine gideceği esnada polislerce araca bindirilerek işkence edilen 14 yaşındaki Y.D’ye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisler H.Ç, A.Ö, G.B, İ.A, E.Ö, hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sanık polislerden G.B, İ.A ve E.Ö tutuklanırken, H.Ç ile A.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘çocuğa işkence’ gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır tutuklu bulanan sanık polisler G.B, İ.A ve E.Ö’nün ‘kaçma şüphesi’ yok diyerek tahliye etti.