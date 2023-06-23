Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı

HABER MERKEZİ

MÜYORBİR, 1 Temmuz 2021’den beri uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının Türkiye genelinde kaldırıldığını duyurdu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, coronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen müzik kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu’na yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

MÜYORBİR'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…” denildi.