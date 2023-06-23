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Meteoroloji'den 3 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Erzurum, Erzincan ve Ardahan’ da kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
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kürdistan erzurum Erzincan ardahan yağış

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 3 kent için uyarıda bulundu.

Yapılan meteorolojik uyarıda bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Ayrıca, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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