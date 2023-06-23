ABD Kongresi’nde Peşmerge’ye savunma sistemi sağlanması teklifi

WASHINGTON (K24)

ABD Kongre Güvenlik ve Savunma Komitesi, 2024 yılı Savunma Bakanlığı bütçe yasası değişikliğine Peşmerge Güçlerine hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunan bir madde ekledi.

Teklif, Cumhuriyetçi Ernie Audino tarafından önerildi.

K24’e konuşan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Eski Üyesi Derek Harvey, “Cumhuriyetçiler, Ulusal Savunma Yasa Tasarısına, Peşmerge ortaklarımıza daha fazla silah ve askeri teçhizat sağlanmasını destekleyen bir değişiklik ekledi” dedi.

Harvey, “Bu gerekliliklerden biri, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik tehditler nedeniyle birçok ABD liderinin gerekli olduğuna inandığı hava savunma kabiliyetidir” ifadelerini kullandı.

Peşmerg’nine Kürdistan Bölgesi'ni temsil ve savunma kabiliyetine sahip lduğunu kaydeden Harvey, Irak hükümetinin, özellikle DAİŞ savaşçılarına karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın savunulmasındaki rolü için Peşmerge'ye teşekkür etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Bağdat ve Kürdistan Bölgesi ile daha iyi çalışmak için çalıştığını dile getiren Harvey, Irak bütçesinden Peşmerge'nin de payına düşeni alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan K24’e konuşan ABD Kongresi eski üyesi Trent Franks, “Bence bu tamamen Biden yönetiminin elinde, çünkü ben teklifi ilk sunduğumda Senato'daki Obama yönetimi karşı çıktı. Uzun bir süre geciktirmeyi başardılar. Ama neyse ki daha sonra, özellikle de Kürtler Ezidileri ve DAİŞ'in saldırısına uğrayan diğerlerini başarılı bir şekilde koruyabildikleri için, bunun üstesinden gelmeyi başardık” dedi.