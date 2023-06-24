Politika

Ukrayna'nın birçok bölgesine füze saldırısı düzenlendi

Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze saldırısı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.
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Foto: AP
Foto: AP
dünya Ukrayna Rusya füze saldırıları Kiev

HABER MERKEZİ

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesine Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi.

Yetkililer, vatandaşlara saldırı alarmlarını dikkate almaları çağrısında bulunurken, hava savunma güçlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin bazı yerlerine füze isabet ettiğini duyurdu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in “provokasyonundan yararlandığını” ve Bahmut yönünde birliklerini yoğunlaştırdığını açıkladı.

 

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