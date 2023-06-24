Ukrayna'nın birçok bölgesine füze saldırısı düzenlendi

HABER MERKEZİ

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesine Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi.

Yetkililer, vatandaşlara saldırı alarmlarını dikkate almaları çağrısında bulunurken, hava savunma güçlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin bazı yerlerine füze isabet ettiğini duyurdu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in “provokasyonundan yararlandığını” ve Bahmut yönünde birliklerini yoğunlaştırdığını açıkladı.