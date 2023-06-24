Politika

İngiltere başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi, kadınların siyasete katılımı konusunda çok ileride

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosie Cave, Kürdistan Bölgesi’nin, kadınların siyasete katılımı ve diğer alanlarda çok ileride olduğunu söyledi.
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kürdistan Rosie Cave kadınlar

ERBİL (K24)

Uluslararası Diplomasi Kadınları Günü dolayısıyla K24’ün sabah programı “Beyani24”e konuk olan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosie Cave, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden, kadınların rolü ve etkisinin artması için daha fazla destek vermesini istedi.

Cave, “Kürdistan Bölgesi’nde siyaset, ticaret, satan, spor, medya ve sivil toplum alanlarında kadın yöneticileri görmek çok önemli. Kendim bizzat onlarca yetenekli kadın gördüm” dedi.

Hükümetin kadınlara desteğini arttırması gerektiğini belirten Cave, “Kadınlar da daha fazla çalışmalı ve yeteneklerini geliştirmeli” diye konuştu.

Başkonsolos Cave, Kürdistan Bölgesi’nin, kadınların siyasete katılımı ve diğer alanlarda çok ileride olduğunu ve her alanda etkili roller üstlendiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

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