Akşener: Beni en çok üzen 'İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı' oldu

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ATO Congresium’da “Rotamız Net Pusulamız Millet” sloganıyla gerçekleştirilen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, Genel Başkan Meral Akşener’in gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kongrede konuştu. Sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, en büyük pişmanlığını CHP'den 15 milletvekili istemek olduğunu ifade etti.

"Seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" diyen Akşener, başarısızlık varsa sorumlunun kendisi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan parti içinde de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri, "Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Bu partide şımarıklık, hadsizlik, saygısızlık bitmiştir" dedi.

Akşener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“Ben Meral Akşener, ben sadece oylarınızla genel başkanlığa seçilmiş, başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim! Beni, mansıpla satın alabilen oldu mu? Beni parayla satın alabilen oldu mu?

"HADSİZLİK, SAYGISIZLIK BİTMİŞTİR"

Başarısızlık varsa sorumlu benimdir. Başarı varsa sizindir. Kılıçdaroğlu’ndan randevu aldım gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz? Beni en çok üzen "İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı." oldu.

Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir! Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç oldu. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki, İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülüyor; sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü için de…

Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir. Bu milletin vicdanının su terazisidir. Siz kim Türkiye kim. Siz kim Türklük kim. Saygısızlar...

"İYİ PARTİ ÇALIŞMADI" İDDİALARI

54 noktada bizzat çalıştık, insafınız kurusun, korktunuz dengeliyorsunuz bundan sonra sizlere hayatta başarılar.

KURA TEPKİSİ

Öyle çirkinlikler yapıldı ki, günlerce uyuyamadım. Söyleyemeyeceğim öyle pislikler oldu ki… Gördüm ki herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekillik olunuyor yetmiyor, GİK üyeliği isteniyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolar sınırlı! Bırakın birileri de o görevleri yerine getirsin.

Şimdi kongreye gidiyoruz. Bütün üst kurul delegelerimizin, milletvekillerimizin ismi olan bir torba var yanımda. Bana kala kala kura kaldı! Ayıp be! Kura mı çekeyim ben!

Milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim! GİK’i kura ile mi belirleyeyim! Saygısızlar, ne istiyorsunuz! Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım ben.”