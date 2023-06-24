Zelenskiy’den ‘Wagner’ yorumu: Kötülük yolunu seçenler kendi kendini yok eder

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rus yönetimi ve Wagner Grubu arasındaki gerilimi değerlendirdi.

"Kötülük yolunu seçen herkes sonunda kendi kendini yok eder" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa işaret ederek 'başka bir ülkedeki hayatları yok etmek ve kaçmalarını engellemek için askeri birlikler gönderenlerin de kendi kendilerini yok edeceğini' söyleyen Zelenskiy, "Rusya, uzun zamandır, zayıflığını ve hükümetinin aptallığını maskelemek için propagandaya başvuruyordu" ifadelerini kullandı.

"Şimdi ise o kadar çok kaos var ki hiçbir yalan bunu gizleyemez" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, tüm bunların 'tek bir kişi' ile ilgili olduğunu söyledi.

"Rusya'nın zayıflığı aşikar" değerlendirmesini de yapan Zelenskiy, "Rusya ne kadar uzun süre birliklerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tutarsa, daha sonra kendisi o kadar çok kaos, acı ve sorunla karşı karşıya kalacak" şeklinde konuştu.

"Bu da aşikar" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ukrayna, Rus kötülüğü ve kaosundan Avrupa'yı koruyabilir. Direncimizi, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Tüm komutanlarımız, tüm askerlerimiz ne yapacaklarını biliyor. Ukrayna zafere."

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına 'ihtiyatlı olmaları' ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aulusa sesleniş konuşmasında, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.