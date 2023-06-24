Çeçen lider Kadirov: İsyan yok edilmeli

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Ramazan Kadirov 2007 yılından bu yana Çeçenistan'ı yönetiyor. Putin'in sadık bir müttefiki ve Kadirov'da zaman zaman Prigojin'in şavaştaki şahin tutumunu desteklemişti. Ancak son dönemde, Prigojin'in komuta kademesine yönelttiği eleştirilerle arasına mesafe koydu.

Kadirov Telegram'daki açıklamasında, "Savaşçılara sesleniyorum, Anavatanın vatanseverlerine. Provokasyonlara boyun eğmeyin" dedi.

Kadirov Wagner savaşçılarına, "Size ne amaçlar, ne sözler verilirse verilsin, devletimizin güvenliği ve Rus toplumunun ahengi şu andaki en önemli şeyler" mesajını verdi.

Kadirov ayrıca Savunma Bakanlığı'ndan Çeçen savaşçıların ve ulusal muhafızların "gerilim yaşanan bölgelere" gönderildiğini belirtti.

Kadirov ayrıca "İsyan yok edilmeli ve bu sert önlemler gerekiyorsa, buna da hazırız" dedi.