Politika

Çeçen lider Kadirov: İsyan yok edilmeli

Çeçen lider Kadirov, Wagner’in Putin’e karşı harekete geçmesine sert tepki gösterdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kadirov
Kadirov
dünya Ramazan Kadirov Wagner

HABER MERKEZİ

Ramazan Kadirov 2007 yılından bu yana Çeçenistan'ı yönetiyor. Putin'in sadık bir müttefiki ve Kadirov'da zaman zaman Prigojin'in şavaştaki şahin tutumunu desteklemişti. Ancak son dönemde, Prigojin'in komuta kademesine yönelttiği eleştirilerle arasına mesafe koydu.

Kadirov Telegram'daki açıklamasında, "Savaşçılara sesleniyorum, Anavatanın vatanseverlerine. Provokasyonlara boyun eğmeyin" dedi.

Kadirov Wagner savaşçılarına, "Size ne amaçlar, ne sözler verilirse verilsin, devletimizin güvenliği ve Rus toplumunun ahengi şu andaki en önemli şeyler" mesajını verdi.

Kadirov ayrıca Savunma Bakanlığı'ndan Çeçen savaşçıların ve ulusal muhafızların "gerilim yaşanan bölgelere" gönderildiğini belirtti.

Kadirov ayrıca "İsyan yok edilmeli ve bu sert önlemler gerekiyorsa, buna da hazırız" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv