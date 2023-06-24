Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

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İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.

Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti.

1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Akşener, tek adaydı.

“CHP'DEN 15 VEKİL İSTEMEK HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIDIR “

Yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçilen Akşener, Ankara'da partisinin 3. Olağan Kurultayında açıklama yaptı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili konuşan Akşener, "Artık hesaplaşma zamanı, şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" ifadelerine yer verdi.

Akşener ayrıca, "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.