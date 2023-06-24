Politika

Erdoğan’dan Putin’e destek

Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’da gerçekleşen Wagner isyanına karşı Putin’i desteğini açıkladığı belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arşiv
Arşiv
dünya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Wagner

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in liderinin silahlı ayaklanma başlatması konusu ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Rusya liderliğine desteğini ifade ettiği bildirildi.

Rusya lideri Putin de, Wagner isyanına karşı Erdoğan'ın tam desteğini aldığını söyledi.

Askerlerini Ukrayna'dan Rusya'nın Rostov kentine çeken Wagner grubunun lideri Prigojin, Moskova'ya yürümekten söz etti.

Putin de bugün bir açıklama yaparak, Prigojin'i ihanetle suçladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv