Erdoğan’dan Putin’e destek
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in liderinin silahlı ayaklanma başlatması konusu ele alındı.
Erdoğan'ın görüşmede, Rusya liderliğine desteğini ifade ettiği bildirildi.
Rusya lideri Putin de, Wagner isyanına karşı Erdoğan'ın tam desteğini aldığını söyledi.
Askerlerini Ukrayna'dan Rusya'nın Rostov kentine çeken Wagner grubunun lideri Prigojin, Moskova'ya yürümekten söz etti.
Putin de bugün bir açıklama yaparak, Prigojin'i ihanetle suçladı.