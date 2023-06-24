Diyarbakır’da 7 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşini ezdi
HABER MERKEZİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün bir sitenin içerisinde babasının çalışır halde bıraktığı ticari araca binen 7 yaşındaki Ö.H.B., aracı sürmeye başladı.
Araçla site içerisinde dönüş yapan Ö.H.B., bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşi S.B.'ye çarptı.
Kazanın ardından araç, site duvarına çarparak durabildi.
Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B., yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: AA)
Diyarbakır’da 7 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşini ezdihttps://t.co/pDpKqf40CI pic.twitter.com/Bi21MFELAx— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) June 24, 2023