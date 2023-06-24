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Diyarbakır’da 7 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşini ezdi

Diyarbakır'da babasının çalışır halde bıraktığı aracın direksiyonuna geçen 7 yaşındaki çocuk, kardeşine çarptı.
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kürdistan Diyarbakır Bağlar Çocuk

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün bir sitenin içerisinde babasının çalışır halde bıraktığı ticari araca binen 7 yaşındaki Ö.H.B., aracı sürmeye başladı.

Araçla site içerisinde dönüş yapan Ö.H.B., bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşi S.B.'ye çarptı.

Kazanın ardından araç, site duvarına çarparak durabildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B., yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: AA)

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