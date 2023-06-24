Politika

Başbakan, Kadim Doğu Kilisesi’nin yeni patriğiyle bir araya geldi

Görüşmede göreve başlamasından ötürü Kadim Doğu Kilisesi’nin yeni patriğini tebrik eden Başbakan, başarı dileklerini iletti.
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kürdistan Mesrur Barzani Kadim Doğu Kilisesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kadim Doğu Kilisesi'nin yeni patriği III. Georgos ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede göreve başlamasından ötürü Kadim Doğu Kilisesi’nin yeni patriğini tebrik eden Başbakan, başarı dileklerini iletti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bileşenlerin barışçıl birlikte yaşamına desteğini vurguladı.

Kadim Doğu Kilisesi Patriği ise, Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmişliğin yanı sıra dini özgürlükler ve Hristiyanların haklarının korunmasına övgüde bulundu.

Patrik, Hristiyan vatandaşlara desteğinden ötürü Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

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