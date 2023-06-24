Politika

Avusturya'dan Rusya'ya seyahat uyarısı

Avusturya, vatandaşlarını "Wagner krizi" nedeniyle Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.
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avrupa Avusturya Rusya seyahat

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya'ya yönelik kısmi seyahat uyarısı yapılarak, özellikle ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgelerine gidilmemesi istendi.

Açıklamada, basındaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve ihtiyaç halinde ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile irtibata geçilmesi tavsiye edildi.

Bakanlık, özellikle Avusturya vatandaşlarının sınırdaki Rostov kentinden kaçınmaları gerektiğine dikkati çekti.

Bu arada Başbakan Karl Nehammer de Rusya'daki gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde devlet ve hükümet başkanlarıyla istişare halinde olunduğunu belirterek, "nükleer silahların yanlış kişilerin eline geçmemesi gerektiği", bu hususun kaygı verici olduğunu söyledi.

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