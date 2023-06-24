Rostov’da yaşayan Kürt öğrenci: Rus ordusu ve Wagner karşı karşıya konumlandı

ERBİL (K24)

Rusya’nın Rostov kentinde yaşayan Kürt öğrenci Jiyar Rizgar Hüseyin, Rus ordusu ve Wagner güçlerinin karşı karşıya konumlandığını söyleyerek, kentteki marketlerde gıda kalmadığını belirtti.

K24’e konuşan Kürt öğrenci Hüseyin, kentteki caddelerin tutulduğunu ve korkunun hakim olduğunu ifade etti.

Yollar tutulduğu İçin Moskova’ya gidilemediğini kaydeden Hüseyin, “Tanklar ve zırhlı araçlar Rostov'a getirildi ve askeri hazırlıklar sürüyor. Toplu olarak mal satın alan gruplar var, marketlerde yiyecek kalmadı” dedi.

Rostov’a ağır silahların getirildiğini belirten Kürt öğrenci, “İnsanlar Wagner'den korkuyor. Üniversiteler, okullar ve devlet kurumları kapatılmış, Rus ordusu ve Wagner karşı karşıya gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.