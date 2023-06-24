Rusya’daki krizde yeni gelişme: Wagner geri çekiliyor

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Prigojin ile telefon görüşmesi yapan Lukaşenko’nun basın sözcüsü, “Wagner savaşçılarının Rusya topraklarındaki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisinin Prigojin tarafından kabul edildiğini” söyledi.

Açıklamada, “Şu anda, Wagner savaşçılarına güvenlik garantileri sağlanarak krizi çözmek için kesinlikle karlı ve kabul edilebilir bir seçenek masada” denildi.

Basın servisinin bildirdiğine göre, Lukaşenko ile Prigojin arasındaki müzakerelerin tüm gün sürdüğü, Vladimir Putin ile de koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

WAGNER GERİ ÇEKİLME KARARI ALDI

Lukaşenko’nun açıklamasının ardından Prigojin, kan dökülmesini önlemek için durma kararı aldıklarını teyit etti.

Prigojin, Wagner güçlerinin Moskova’ya 200 kilometre kala durduklarını ve varılan anlaşmaya uygun olarak kamplarına geri döneceklerini söyledi. Bir gün önce Moskova’ya “adalet yürüyüşü” başlattıklarını ve şu ana kadar tek damla kan akıtmadıklarını söyleyen Prigojin, şu anda konvoylarını durdurarak geri döneceklerini teyit etti.