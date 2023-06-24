Politika

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’den Rusya görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'daki krizle ilgili Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü.
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dünya ABD Almanya Fransa Rusya İngiltere

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü.

Yapılan açıklamada, “Liderler Rusya’daki durumu tartıştı. Ayrıca Ukrayna’ya sarsılmaz desteklerini de teyit etti” ifadesi kullanıldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Ulusal Güvenlik Ekibi tarafından Rusya’da gelişen durum hakkında Biden’a bilgi verildiği ve gün boyunca başkana bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.

BİR GÖRÜŞME DE BLINKEN’DAN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinden mevkidaşlarıyla da görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Rusya’da yaşanan kriz nedeniyle Orta Doğu’ya yapacağı ziyaretleri iptal etti.

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