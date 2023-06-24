Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama

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Kremlin, Wagner Grubu ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko arasında yapılan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.

Peskov, Putin'in Rusya Savunma Bakanı’na hala güvenip güvenmediği sorusuna, “Bununla ilgili olarak herhangi bir değişiklikten haberim yok” yanıtını verdi.

Peskov’un Wagner Grubu ile ilgili son durum hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

- Bugünkü olaylara katılan Wagner Grubu askerleri adli takibata tabi tutulmayacak.

- Wagner Grubu’ndan isteyen askerler Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayabilecek.

- Putin ve Lukaşenko, bu sabah Minsk'in uzlaşma için arabuluculuk yapması konusunda anlaştı; bu Belarus Devlet Başkanı’nın şahsi girişimiydi.

- En nihai hedef, kan dökülmesini ve iç çatışmayı önlemekti, Lukaşenko’nun çabaları da bu hedeflere ulaşılması adınaydı.

- Bugünkü durum özel askeri harekatınn gidişatının hiçbir şekilde etkilemeyecek, askerler karşı taarruzu başarıyla püskürtüyor, harekata devam edilecek.

- Putin’in yakın zamanda yeni bir seslenişi olmayacak.