NYT: ABD istihbaratı Wagner'in kalkışma hazırlığı hakkında bilgilendirilmişti

HABER MERKEZİ

New York Times, Çarşamba günü yetkililerin, Prigojin'in hamle yapmaya hazırlandığı hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Habere göre, Pentagon ilk olarak, bu hamlenin Moskova'nın nükleer silah cephaneliği üzerindeki kontrolünü nasıl etkileyeceği hakkında endişesini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, uzun süredir Wagner grubu ile Moskova arasında gerilen ilişkileri takip ediyordu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gideceğini, ona ve savaşçılarına yöneltilen suçlamaların düşürüleceğini açıkladı.

Peskov, önce Rusya devlet medyasında yayımlanan haberi, kamuoyuna yaptığı açıklamayla doğruladı.

Wagner lideri Prigojin, isyanlarla ilgili olarak, "Bu bir darbe girişimi değil, Adalet Yürüyüşü" demişti.

Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un "kendisine teslim edilmesini" talep etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce "silahlı isyana katılan herkesi cezalandırma" sözü vermişti.

Peskov ise "Anlaşmayla, çok daha büyük bir hedef olan, çatışmanın ve kan dökülmesinin önlenmesi sağlandı" dedi.