Kürdistan Bölgesi’nde boşanmalar yüzde 132 arttı

SÜLEYMANİYE (K24)

Kadınlara Yasal Destek Örgütü’nün verilerine göre 2021 yılında 4 bin 867 çift boşandı. 2022’de ise bu sayı artarak 5 bin 533’e ulaştı.

Mahkemeye taşınan her dört davadan biri, boşanmayla sonuçlanıyor.

K24’e konuşan Avukat Şalaw Ebubekir, “Boşanmaların temel sebebi sosyal medya mecralarından kaynaklı sorunlara dayanıyor. Sosyal medya üzerinden kurulan gayrimeşru ilişkiler sorunlar doğuruyor. Ayrıca bugün birçok kişi 18 yaşına girmeden evleniyor. Bu yaşta evliliğin anlam ve öneminin ayırdına varılamıyor. Altı ay ya da bir yıl sonra evliliğin getirdiği sorumlulukları hissediyorlar ve boşanıyorlar” dedi.

2019 yılında evlenen ve 2022’de boşanan 24 yaşındaki Saniye isimli kadın boşanma kararının, hayatının en zor kararı olduğunu belirterek, “Birçok boşanmanın sebebi, çiftlerin anlaşamamasından ve üçüncü kişilerin müdahalesinden kaynaklanıyor” diye konuştu.