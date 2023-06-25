Yaşam

Kürdistan Bölgesi’nde boşanmalar yüzde 132 arttı

Kürdistan Bölgesi genelinde ve Süleymaniye vilayeti özelinde son 10 yılda çiftlerin boşanma oranında yüzde 132 artış yaşandığı belirtiliyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan boşanma evlilik

SÜLEYMANİYE (K24)

Kadınlara Yasal Destek Örgütü’nün verilerine göre 2021 yılında 4 bin 867 çift boşandı. 2022’de ise bu sayı artarak 5 bin 533’e ulaştı.

Mahkemeye taşınan her dört davadan biri, boşanmayla sonuçlanıyor.

K24’e konuşan Avukat Şalaw Ebubekir, “Boşanmaların temel sebebi sosyal medya mecralarından kaynaklı sorunlara dayanıyor. Sosyal medya üzerinden kurulan gayrimeşru ilişkiler sorunlar doğuruyor. Ayrıca bugün birçok kişi 18 yaşına girmeden evleniyor. Bu yaşta evliliğin anlam ve öneminin ayırdına varılamıyor. Altı ay ya da bir yıl sonra evliliğin getirdiği sorumlulukları hissediyorlar ve boşanıyorlar” dedi.

2019 yılında evlenen ve 2022’de boşanan 24 yaşındaki Saniye isimli kadın boşanma kararının, hayatının en zor kararı olduğunu belirterek, “Birçok boşanmanın sebebi, çiftlerin anlaşamamasından ve üçüncü kişilerin müdahalesinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv