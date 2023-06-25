Politika

ABD’li eski general: Kürdistan Bölgesi’ne hava savunma sistemi yüzde yüz gönderilmeli

ABD’li eski general Ernest Auderno, Washington yönetiminin Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini garanti altına alması gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan hava savunma sistemi Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan eski general Ernest Auderno, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin büyük bir müttefiki olduğunu şu an hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirterek, İran ve ona yakın güçlerin tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Pentagon’un iki şekilde Kürdistan Bölgesi’ne hava savunma sistemi gönderebileceğini kaydeden Auderno, “Birinci yol, Peşmerge Güçleri’ne hava savunma sistemi eğitiminin verilmesi, ikinci yol ise Amerikalıların bölgede sistemi bizzat kontrol etmesidir” diye konuştu.

Auderno, “Kürdistan Bölgesi’ne hava savunma sistemi verilmesini yüzde yüz destekliyorum” dedi.

ABD Kongresi Güvenlik ve Savunma Komitesi, 2024 yılı Savunma Bakanlığı değişikliğine Peşmerge kuvvetlerine hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunan bir madde ekledi.

Auderno, yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilebileceğini ancak Başkan Joe Biden’ın imzalayıp imzalamayacağından emin olamadığını belirtti.

Öte yandan DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon güçlerinin eski sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD'nin İran’dan gelenler başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarını durdurmayı hedeflediğini söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv