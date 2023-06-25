ABD’li eski general: Kürdistan Bölgesi’ne hava savunma sistemi yüzde yüz gönderilmeli

ERBİL (K24)

K24’e konuşan eski general Ernest Auderno, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin büyük bir müttefiki olduğunu şu an hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirterek, İran ve ona yakın güçlerin tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Pentagon’un iki şekilde Kürdistan Bölgesi’ne hava savunma sistemi gönderebileceğini kaydeden Auderno, “Birinci yol, Peşmerge Güçleri’ne hava savunma sistemi eğitiminin verilmesi, ikinci yol ise Amerikalıların bölgede sistemi bizzat kontrol etmesidir” diye konuştu.

Auderno, “Kürdistan Bölgesi’ne hava savunma sistemi verilmesini yüzde yüz destekliyorum” dedi.

ABD Kongresi Güvenlik ve Savunma Komitesi, 2024 yılı Savunma Bakanlığı değişikliğine Peşmerge kuvvetlerine hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunan bir madde ekledi.

Auderno, yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilebileceğini ancak Başkan Joe Biden’ın imzalayıp imzalamayacağından emin olamadığını belirtti.

Öte yandan DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon güçlerinin eski sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD'nin İran’dan gelenler başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarını durdurmayı hedeflediğini söyledi.