Politika

Kerkük’te çiftçiler Irak ordusuna karşı eylemde

Kerkük’ün farklı bölgelerindeki Kürt ve Türkmen çiftçilerin Irak ordusunun engellemelerine karşı başlattığı eylem sürüyor.
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kürdistan Kerkük Kürt çiftçiler

KERKÜK (K24)

Bir süredir Kerkük’ün Topzawa köyü, Dakuk ve Qerehencir ilçeleri ile diğer bazı köylerde Irak ordusu, çiftçilerin arazilerine el koyarak engellemelerde bulunuyor.

Sergeran nahiyesi çiftçilerinin temsilcisi ve beraberindeki diğer bölgelerden çiftçiler, 25 gündür kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar taleplerine resmi bir yanıt alamadıklarını belirten çiftçiler, Baas dönemi kararlarının iptal edilmesini istediklerini belirtiyor.

Eyleme destek veren yazar ve soykırım suçları karşıtı aktivist Hemin Hasib, K24’e yaptığı açıklamada, “Kürt ve Türkmen çiftçilerin meşru taleplerini destekliyoruz. Irak hükümetinin yaptıkları, bu bölge insanlarının geçmişte eski yönetim tarafından maruz kaldıkları acı tecrübenin devamı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kerkük’ün güneyinde bulunan Kürt köyü Topzawa, tarım arazileriyle biliniyor. Irak ordusu çiftçilerden arazilerini işlemeyi bırakmalarını ve köyden taşınmalarını istiyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kerkük’teki Kürt ve Türkmen çiftçilerin durumunu yakından takip ediyor ve bölgede yaşananların büyük bir Araplaştırma tehlikesine yol açtığını belirtiyor.

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