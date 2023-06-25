Irak’tan bir heyet Fırat Nehri'ndeki su sorunu için Türkiye’de

HABER MERKEZİ

Sulama ve Reform Projeleri Genel Müdürü Halid Şemal, Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hükümete bağlı teknik bir heyetin su konusunu görüşmek üzere birkaç günlüğüne Türkiye'de olduğunu söyledi.

Şemal, “Fırat Nehri'nin durumu zor ve karmaşıktır. Türkiye ve Suriye Fırat Nehri'nin suyunu bırakmalıdır” dedi.

Su konusunun Irak hükümetinin ilk görevlerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Şemal, “Çünkü su, insanların hayatını etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz mart ayında Bağdat, Ankara'ya çağrıda bulunarak, Irak'ın Dicle ve Fırat nehirlerindeki su payını garanti altına almasını talep etmişti.