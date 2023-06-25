Çin'den Rusya'ya destek

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang bugün Pekin'de bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin tarafı, 24 Haziran olaylarıyla bağlantılı olarak Rusya Federasyonu'nun ülkedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini ifade etti ve Rusya'nın birliği ve refahını güçlendirmeye verdiği yeniden teyit etti" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ulusa seslendiği konuşmasında, Wagner grubunun eylemlerini silahlı bir isyan ve vatana ihanet olarak nitelendirmiş, isyancılara karşı sert önlemler alma sözü vermişti.

Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun grubun Rusya'daki hareketini durdurma önerisinin Wagner lideri Yevgeniy Prigojin tarafından kabul edildiğini söylemişti. Prigojin daha sonra Wagner birliklerinin sahadaki kamplarına geri döndüğünü söyleyerek bilgiyi doğrulamıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov ise dün akşam saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, Prigojin aleyhindeki ceza davasının düşürüldüğünü ve Putin'in verdiği garantiler kapsamında Belarus'a gideceğini duyurmuştu. Sözcü, cumartesi günkü olaylara karışan Wagner üyelerinin, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasındaki üstün hizmetleri nedeniyle yargılanmayacağını da sözlerine ekledi.