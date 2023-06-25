Politika

Erdoğan NATO Genel Sekreteri’yle Rusya ve İsveç’i görüştü

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede Rusya'daki son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.
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kürdistan Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg görüşme

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Açıklamaya göre görüşmede, Rusya’da yaşanan son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

“İSVEÇ’İN ÜYELİĞİNE KARŞI YAPICI TUTUM DEVAM EDİYOR”

Açıklamada “Türkiye’nin İsveç’in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığının ifade edildiği” belirtildi.

STOLTENBERG’DEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydeden Stoltenberg, zirvede terörizm, caydırıcılık ve savunma konularında önemli kararlar alınacağını belirtti.

Stoltenberg, “İsveç’in NATO’ya katılımı konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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