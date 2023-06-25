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İstanbul’da patlama: 7 yaralı

Pendik'te, kaporta boya atölyesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
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türkiye istanbul Pendik Patlama

HABER MERKEZİ

Kadir Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokak'taki bir kaporta boya atölyesinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

LPG'li bir aracın patlamasından kaynaklandığı düşünülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  (Kaynak: AA)

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