Ekonomi

İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegeni, Irak'ın doğal gaz borcunu tamamen ödediğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran Irak doğal gaz borç İran

HABER MEREKZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğal gaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi" dedi.

Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv