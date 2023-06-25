İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğal gaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi" dedi.

Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti