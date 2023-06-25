Yunanistan’da seçimi Miçotakis’in partisi kazandı

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Yunanistan’da yeniden yapılan seçimde Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni demokrasi Partisi yüzde 40,5 oy aldı.

Miçotakis'in partisi 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekilliği kazandı.

Miçotakis seçim sonrası ilk açıklamasında sağlam büyüme, maaşlarda artış ve sağlık sisteminde reform sözü verdi.

Aleksis Çipras'ın lideri olduğu ana muhalefetteki SYRIZA Partisi ise yüzde 17,8 oy aldı.

Nikos Androulakis’in liderliğindeki PASOK yüzde 11,95 oyla seçimi üçüncü tamamladı.

21 MAYIS’TAKİ GENEL SEÇİMLERDE HÜKÜMET KURULAMAMIŞTI

21 Mayıs’taki genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi’yi, SYRIZA yüzde 20,07 ile takip ederken, PASOK-KINAL yüzde 11,46, KKE yüzde 7,23, Yunan Çözümü yüzde 4,45 oranında oy almıştı.

Katılım oranının yüzde 61,1 olduğu seçimlerde, yüzde 3’lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs’taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca 25 Haziran’da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.