Alman dış politika uzmanı: Putin bir daha eski gücüne kavuşamayacak

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Almanya'nın ana muhalefet partisi CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) önde gelen isimlerinden, dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Rusya'da dün yaşanan Wagner krizine çarpıcı bir yorum getirdi.

Röttgen, Rheinische Post ve General Anzeiger gazetelerine verdiği röportajda, Yevgeni Prigojin liderliğindeki Wagner Grubu'nun Moskova'ya ilerlemesi ile ilgili olarak, "Bu bir buçuk gün Putin'in otoritesine ağır bir darbe indirdi" ifadesini kullandı.

Wagner Grubu lideri Prigojin'in, "Putin'in adamı" olduğunu belirten Röttgen, bu kişinin bir darbe teşebbüsünde bulunmuş olmasının, "Putin'in başarısızlığı" anlamına geldiğini savundu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğu sayesinde krizin sona erdirilebildiğini vurgulayan Alman siyasetçi, "Putin darbecileri cezalandırmaktan kaçınmak zorunda kaldı, bir zayıflık emaresi daha" diyerek, Rusya Devlet Başkanı'nın bir daha eski gücüne kavuşamayacağını öne sürdü.

Röttgen, Wagner Grubu'nun Moskova'ya yürüyüşünü neden durdurmuş olabileceğine yönelik bir soruya da, "Yapılan anlaşmanın tüm detaylarını belki de bilmiyoruz. Ancak Prigojin'in, askeri ve siyasi anlamda kendi gücünü olduğundan fazla gördüğüne dair işaretler var" yanıtını verdi.